Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı illerin müftüleri değişti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan İl Müftüleri Atama Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan 2026/279 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Türkiye genelinde toplam 35 ilin müftülüğünde kapsamlı bir rotasyon sağlandı. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince yürürlüğe giren atama kararları kapsamında Doğu Karadeniz bölgesindeki Gümüşhane, Giresun ve Rize il müftülüklerinde de görev değişimleri yaşandı.

GÜMÜŞHANE İL MÜFTÜLÜĞÜNE GÜRBÜZ GETİRİLDİ

Kararname doğrultusunda Gümüşhane İl Müftülüğü görevini yürütmekte olan Dr. Hayri Erenay, Nevşehir İl Müftülüğü görevine atandı. Gümüşhane İl Müftülüğü görevine ise Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz getirildi. 1963 Van doğumlu olan, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Faruk Gürbüz; Gürpınar, Patnos, Edremit ilçe müftülükleri, Van İl Müftü Yardımcılığı ile Hakkari ve Karaman İl Müftülüğü görevlerinin ardından Gümüşhane’deki yeni görevine atanmış oldu.

GİRESUN VE RİZE'DE DEĞİŞİM

Doğu Karadeniz bölgesinde görev değişimi yaşanan bir diğer il Giresun oldu. Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay Bolu İl Müftülüğü görevine atanırken, Giresun İl Müftülüğü görevine ise Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş getirildi. Hüseyin Okuş, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatındaki saha tecrübesini Giresun İl Müftülüğü çatısı altında sürdürecek.

Atama kararnamesinde Rize ile Yalova arasında karşılıklı müftü rotasyonu uygulandı. Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı Yalova İl Müftülüğü görevine atanırken, Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ise Rize İl Müftülüğü görevine getirildi.

Ataması yapılan müftülerin önümüzdeki günlerde yeni görev yerlerine giderek mesailerine başlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır