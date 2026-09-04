SON DAKİKA | 39 hukuk bürosunda arama! 31 avukat için gözaltı kararı

Son dakika: Yasa dışı paneller üzerinden vatandaşların kişisel verilerine erişilerek mağduriyet oluşturulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi.

31 AVUKAT HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Yapılan incelemelerde bazı avukatların, vatandaşlara ait kişisel bilgilere yasa dışı paneller aracılığıyla ulaştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin elde ettikleri kişisel verileri kullanarak vatandaşlara sahte haciz ve yasal takip mesajları gönderdikleri ve bu yöntemle mağduriyet oluşturdukları belirlendi.

Soruşturma kapsamında 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

39 HUKUK BÜROSUNDA ARAMA

Gözaltı kararlarının ardından ekipler harekete geçti. Şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 39 hukuk bürosunda arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

Ekiplerin bürolardaki arama ve incelemeleri sürerken, soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller ile diğer delillerin de inceleneceği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililerin, yasa dışı paneller üzerinden kişisel verilere nasıl erişildiği, bu verilerin kimler tarafından kullanıldığı ve vatandaşlara gönderilen sahte mesajlarla herhangi bir maddi menfaat sağlanıp sağlanmadığına ilişkin incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.

BAKAN GÜRLEK DETAYLARI AÇIKLADI

Söz konusu operasyonla ilgili detayları ise Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.

Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır!

Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta hâline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda; vatandaşlarımıza ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek “panel” adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde bu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı; bazı hukuk bürolarının da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaşılarak “borcunuz yasal takibe düştü”, “uzlaşma sürecini kaçırdınız”, “hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” gibi gerçeğe aykırı ifadelerle mağdur edildiği anlaşılmıştır.

Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kuran, işleten ve gelir akışında yer aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlemler yapılarak 10 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Soruşturmanın genişletilmesiyle de yasa dışı panel sistemini kullandığına ilişkin somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verilmiş, 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerine başlanmıştır.

Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze ve soruşturmada görev alan tüm kamu görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.

Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kâr kalmayacaktır."