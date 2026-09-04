Kahramanmaraş okul saldırısı davası başladı! Baba ilk kez konuştu: "Silahlarımı çaldığı için oğlumdan şikayetçiyim"

Kahramanmaraş’ta Türkiye’yi yasa boğan, 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının ilk duruşması gerçekleşiyor.

Silahlarla girdiği Ayser Çalık Ortaokulu’nda 10 kişiyi öldürüp, 15 kişiyi de yaralayan İsa Aras Mersinli’nin (14) tutuklu babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli (54) ile tutuklu annesi Peyman Pınar Mersinli (52) ilk kez hakim karşısına çıktı.

İsa Aras Mersinli’nin 15 Nisan’da babası Uğur Mersinli’ye ait 5 silah ve 7 şarjörle Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirdiği saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara (56), öğrenciler Adnan Göktürk Yeşil (11), Almina Ağaoğlu (11), Bayram Nabi Şişik (11), Furkan Sancak Balal (11), Kerem Erdem Güngör (11), Yusuf Tarık Gül (12), Şuranur Sevgi Kazancı (12) ile Zeynep kılıç (11) hayatını kaybederken, 15 öğrenci de yaralandı.

Saldırgan İsa Aras Mersinli ise silah seslerini duyup okula giren Necmettin Bekçi tarafından bıçakla etkisiz hale getirildi. İsa Aras Mersinli’nin babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli ile annesi öğretmen Peyman Pınar Mersinli tutuklandı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianame ile ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 10 kez müebbet, ‘Olası kastla yaralama’ suçundan 30 yıla kadar hapsi istenen Uğur Mersinli ile ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istenen anne Peyman Pınar Mersinli ilk kez hakim karşısına çıktı.

"BENDEN HABERSİZ ALMIŞTIR"

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili dava Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Duruşmada savunmasını yapan saldırganın babası Uğur Mersinli, "Çocuk bu olayda kendisi bulmuştur. Çocuğun bu olayda silahlara erişmesi ebeveyn kusuru göstermez. Benden habersiz almıştır. Aras'ın davranışından benim kastım sonucu çıkartılamaz. Aras'ın okul saldırısını yapacağını kim biliyordu. Okul saldırısını bilmiyordum, onunla ilgili eğitim almadım. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır."

"İSA ARAS MERSİNLİ MANİFESTOSUNU ÖNCEDEN HAZIRLAMIŞTIR"

Mersinli ifadesine şöyle devam etti, "Silahlar çalınmıştır. Yatak odaları, evlerde kapıları kilitlenen yerlerdir. Silahlar arama sırasında bulunmadı, ben söyledim. Yatak odasında gardroptaki eşyalar bana aittir. İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısı yapacağını görüp tahmin eden kamu görevlilerinin bu bilgileri neden aileyle paylaşmadığını öğrenmek istiyorum. Adalet bir şeyi yerli yerine koymak demektir. İsa Aras Mersinli, manifestosunu önceden hazırlamıştır ve onu poligona sevgim için götürdüm, kandırıldığımı hissediyorum. Fail İsa Aras Mersinli’dir ve ona kamu davası açılmamıştır. İddia makamı anne ve babayı suçlamak için kamuoyu baskısıyla ortaya karışık iddianame düzenlemiştir. Ben oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

AİLELER BAŞSAĞLIĞINA TEPKİ GÖSTERDİ

Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasına saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ve aileleri ile avukatlar katıldı. Uğur Mersinli ile Pınar Mersinli ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı.

Duruşma, Uğur Mersinli'nin savunmasıyla başladı. Mersinli savunmasına, "Ailelerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" diyerek başladı. Mersinli'nin bu sözleri salondaki aileler tarafından tepkiyle karşılandı. Aileler, "Bize hitaben konuşma yap. Her başsağlığı dileyene Allah razı olsun diyecek değiliz" dedi.

"SİLAHLARIMI ÇALDIĞI İÇİN OĞLUMDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Uğur Mersinli, savunmasının devamında suçlamaları reddederek, "Fail İsa Aras Mersinli için dava açılmalıdır. Fail İsa Aras Mersinli olduğuna göre azmettirme yok. Anne ve babalar cezalandırılsın, örnek olsun yaklaşımı son derece yanlıştır. TCK'daki kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının faili İsa Aras Mersinli'dir. İddianamede en az 90 defa failin İsa Aras Mersinli olduğu belirtilmiştir ve İsa Aras Mersinli'ye dava açılmamıştır. İsa Aras Mersinli hakkında kasten öldürme, kasten yaralama ve hırsızlık suçundan kamu davası açılmalıdır. Silahlarımı çaldığı için ben İsa Aras Mersinli'den şikayetçiyim. Oğlum silahları benden izinsiz ve rızam dışında almıştır. Kolluk kuvveti olmam ve silah taşıdığım için sorumlu tutuluyorum. Oğlum İsa Aras Mersinli'nin 32 defa rehberlik servisine gitme tarih ve sebepleri, rehberlik öğretmenin notlarının tespit edilmesini talep ediyorum. Olay anı ve öncesinde okulda yönetim boşluğu var mı? İsa Aras Mersinli'nin saldırgan tavırları olduğuna dair bir tanık beyanı yoktur" dedi.

İSTENEN CEZALAR

Avukat Özcan Kara, bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en hunharca işlenmiş katliamlarından birinin yargılamasına başlandığını belirterek, "Bu yargılama ve sonunda verilecek karar bundan sonra ebeveynlerin çocuklarının eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olacak ve topluma yön verecektir. Bu davada savcılık şüpheli Uğur Mersinli hakkında 10 kez müebbet hapis ve 30 yıla kadar hapis cezası talep etmekte. Peyman Pınar Mersinli hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir. Bu iddianamenin temelinde gerekçe olarak da silahlar, evde 7 adet şarjörleri dolu vaziyette tabancanın bulunması ve 2 adet av tüfeğinin bulunması olarak gösterilmekte. Aile hem çocuklarının psikolojik sorunlarının varlığını bilmekte hem de bu silahları evde muhafaza etmede bulundurmaktadır. Savcılığın en temel gerekçesi bunlardır. Bunun dışında çocuğa atış poligonunda atış yaptırması da ayrı bir kusurlarıdır. Biz bu hunharca katliamın oluşmasına sebep veren şüphelilerin en ağır cezayı almaları için elimizdeki tüm hukuki mücadeleleri vereceğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından hayatını kaybeden çocukların aileleri duruşmaya katıldı.

"ÇANTANIN İÇERİSİNDE SİLAH OLDUĞUNU NASIL DÜŞÜNEBİLİRİM"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Araştırma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve üyesi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş'ın da katıldığı duruşmada, anne Peyman Pınar Mersinli de suçlamaları kabul etmedi.

Ağlayarak savunma yapan Mersinli, "Ben de başsağlığı dileyerek başlamak isterdim ama bir caninin annesi olarak gördüğünüz için ne diyeceğimi bilmiyorum. Olayın şoku içerisindeyim, ilaç kullanmaya başladım. Ne silahın sayısını ne de şekillerini bilmiyorum. Aras'ın baygınlık geçirip hastaneye kaldırılmasıyla ilgili eşim ilgilendi ve psikiyatriye gitmesi gerektiğinin söylendiğini söyledi. Biz de araştırma yaptık. Çok üzgünüm, herkes adına çok üzgünüm. Evden çıkarken gördüm ama çantanın içerisinde silah olduğunu nasıl düşünebilirim" dedi.

Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması devam ediyor.

DHA-İHA

Kaynak: DHA