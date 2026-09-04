Deniz Göktaş'ın iddianamesi hazırlandı! 9 yıla kadar hapsi istendi

'Ölü Deniz' gösterisi sonrası “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama”, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarından hakkında soruşturma başlatılan Göktaş'ın iddianamesi hazırlandı.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” ismiyle yayınlanan gösteri içeriğinde sarf ettiği ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır