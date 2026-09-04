Kaptanlar batan gemiyi suçladılar: "Onlar bize çarptı"

Marmara Denizi'nde meydana gelen, can kaybı ve yaralanmalarla sonuçlanan feci gemi kazasının ardından adli süreç tüm hızıyla sürüyor. Silivri Sulh Ceza Hâkimliği tarafından gerçekleştirilen sorgu neticesinde, Türk bayraklı "Alsu" isimli geminin birinci kaptanı Ahmet Erarslan ve kazanın yaşandığı esnada vardiyada bulunan üçüncü kaptan Murat Evciman'ın "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi. Ancak şüpheli kaptanların mahkeme salonunda verdikleri ifadelere yansıdı.

ZİNCİRLEME İHMAL

Sabah'ta yer alan habere göre; sorgu zaptına yansıyan en çarpıcı ihmallerin başında, çatışma anında köprüüstünde hiçbir gözcünün bulunmaması geliyor. Gemi güvenliğinin ve seyir emniyetinin vazgeçilmez bir unsuru olan gözcülük faaliyeti, kaza gecesi Alsu gemisinde tamamen devre dışı bırakılmıştı. Gemi birinci kaptanı Ahmet Erarslan, mahkemedeki savunmasında kaza anında gemi üzerinde kesinlikle bir gözcü bulunmadığını açıkça itiraf etti. Erarslan, gemide gözcü bulundurmanın tamamen kendi inisiyatifinde olduğunu savunarak, trafiğin yoğun olduğu kısımlarda bu görevin yapılması gerektiğini söylese de kaza esnasında bu hayati önlemin alınmamış olması zincirleme ihmalin ilk halkasını oluşturdu.

7 AYLIK TECRÜBESİ OLAN 3. KAPTAN YALNIZDI

Meslekte henüz sadece yedi aylık bir tecrübesi olan ve Alsu gemisine kazadan yalnızca birkaç gün önce, 31 Ağustos 2026 tarihinde katılan üçüncü kaptan Murat Evciman da vardiyası esnasında köprüüstünde tek başına olduğunu ve yanında hiçbir gözcünün görev yapmadığını doğruladı. Deniz trafiğinin en hassas olduğu Marmara sularında, tecrübesiz bir zabitin en kritik saatlerde tamamen yalnız bırakılması facianın zeminini hazırladı.

"ÇAĞRIYI DUYDUM AMA GEMİNİN FENERİNİ GÖRMEDİM"

İhmaller zinciri bununla da sınırlı kalmadı; üçüncü kaptan Murat Evciman'ın tehlike anındaki sevk ve idare kararları adeta körlemesine bir seyre işaret etti. Evciman, kazaya karışan "Tuğberk İmamoğlu" isimli geminin telsiz üzerinden kendisine "iskeleye al" yönünde çağrıda bulunması üzerine radara baktığını ancak çıplak gözle yaptığı kontrollerde karşı geminin fenerini, yani ışıklarını kesinlikle göremediğini beyan etti.

KESKİN MANEVRA...

Teknolojik imkanlar açısından da durum vahimdi; zira genç kaptan ECDIS ekranını kontrol ettiğinde karşı gemiye ait herhangi bir AIS yani Otomatik Tanımlama Sistemi bilgisinin de görünmediğini, hedefi sadece radar ekranındaki bir izdüşüm olarak takip edebildiğini belirtti.

Görsel temas kuramadığı ve konumuna dair kesin verileri göremediği bir gemiden gelen telsiz uyarılarına dayanarak gemisini önce 5 derece, ardından ise telsizden gelen ikinci bir uyarı sonrasında keskin bir manevrayla 9 derece iskeleye kıran Evciman, adeta görünmez bir tehdide karşı karanlıkta yön bulmaya çalıştı.

"ANİDEN ROTALARINI ÇEVİRDİLER"

Karşı geminin aniden rotasını üzerlerine çevirmesiyle çatışmanın kaçınılmaz hale geldiğini iddia eden Evciman'ın, görsel tespit yapmadan telsiz komutlarıyla büyük bir gemiyi yönlendirmesi emniyet sınırlarını zorlayan bir diğer büyük kusur olarak kayıtlara geçti.

KAZADAN 15 DAKİKA SONRA HABER VERMİŞ

Kazanın hemen sonrasında yaşananlar ve acil durum prosedürlerinin uygulanmasındaki fahiş gecikmeler ise can pazarında yaşanan sorumsuzluğu bir kez daha ortaya koydu. Çarpışmanın ardından iki gemi arasında adeta bir iletişim kopukluğu yaşanırken, yetkili mercilere haber verilmesinde inanılmaz bir süre kaybedildi. Üçüncü kaptan Murat Evciman, çatışmanın meydana gelmesinin ardından kıyı emniyeti ve arama kurtarma koordinasyonunu sağlayacak olan Sektör Marmara birimine ancak yaklaşık 10 ila 15 dakika sonra bilgi verilebildiğini itiraf etti. Oysa o esnada gemide tam bir can pazarı yaşanmaktaydı.

KAZADAN SONRA IŞIKLARI YANIYORDU

Çarpışmanın yarattığı sürtünme sesiyle uykusundan uyanıp köprüüstüne koşan birinci kaptan Ahmet Erarslan, yukarı çıktığında kazaya karışan Tuğberk İmamoğlu gemisini yaklaşık 300 metre mesafede, ışıkları yanar vaziyette gördüğünü belirtmektedir.

GÖZLERİNİN ÖNÜNDE KARANLIK SULARA GÖMÜLDÜ

Erarslan'ın ifadesine göre, Alsu gemisi sola dönüş manevrasına devam ederken yaklaşık 2 ila 3 dakika boyunca karşı geminin ışıkları seçilebiliyordu. Ancak dönüşün tamamlanmasına yakın, yaklaşık 5 dakikalık süre zarfında karşı geminin ışıkları tamamen söndü, hemen ardından da radar ekranından tamamen silinerek gözden kayboldu. Kendi gözlerinin önünde bir geminin dakikalar içinde karanlığa gömüldüğünü ve radardan çıktığını gören birinci kaptanın, bu acil durumu derhal bildirmek yerine çok değerli dakikaları heba etmesi ve resmi makamlara ihbarın yaklaşık çeyrek saat gecikmeli yapılması arama kurtarma faaliyetlerini doğrudan baltalayan en ölümcül ihmal olarak değerlendirildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Tüm bu dehşet verici itiraflar, teknik yetersizlikler ve dosya kapsamındaki bilirkişi raporları doğrultusunda Silivri Sulh Ceza Hâkimliği şüpheliler hakkında net bir tavır sergiledi. Hâkimlik, şüpheliler Ahmet Erarslan ve Murat Evciman'ın taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin ve somut delillerin bulunduğuna hükmetti.

DENİZCİLİK KURALLARI HİÇE SAYILDI

Mahkeme; kazanın gerçekleştirilme şekli, alınması muhtemel cezanın ağırlığı, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması sebebiyle karartılma ihtimali ve kaçma şüphelerini göz önünde bulundurarak, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına karar verip her iki kaptanın da ayrı ayrı tutuklanarak cezaevine gönderilmesine hükmetti. Bu feci kaza, denizcilik sektöründe emniyet kurallarının, gözcülük faaliyetlerinin ve acil durum bildirimlerinin ne denli hayati olduğunu acı bir tecrübeyle bir kez daha kanıtlamış oldu.