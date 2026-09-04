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Kilis’teki göletlere 600 bin adet yavru balık bırakıldı

Kilis’teki göletlere 600 bin adet yavru balık bırakıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Atatürk Barajı Su Ürünleri Üretim Tesisi’nde üretilen 600 bin adet sazan, yayın ve şabut balığı yavrusu Kilis’e getirildi.

Kilis’teki göletlere 600 bin adet yavru balık bırakıldı

Kilis’teki göletlere 600 bin adet yavru balık bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Atatürk Barajı Su Ürünleri Üretim Tesisi’nde üretilen 600 bin adet sazan, yayın ve şabut balığı yavrusu Kilis’e getirildi. Sazan yavruları, taşıyıcı oksijenli tank aracıyla göletlere ulaştırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Su Ürünleri Mühendisleri ve Veteriner Hekimler tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, yavru sazan balıkları Kilis’in sorumluluk alanındaki göletlere bırakıldı.

Balıklandırma çalışmasıyla su kaynaklarındaki balık popülasyonunun artırılması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kilis’teki göletlere 600 bin adet yavru balık bırakıldı 1

Kilis’teki göletlere 600 bin adet yavru balık bırakıldı 2

Kilis’teki göletlere 600 bin adet yavru balık bırakıldı 3

Kilis’teki göletlere 600 bin adet yavru balık bırakıldı 4

Kilis’teki göletlere 600 bin adet yavru balık bırakıldı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kilis
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