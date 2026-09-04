Kırmızı ışıkta yavaşlamadı bile... Otobüs şoföründen pişkin yanıt! "Geçerim ben, cezamı çekerim ne olacak?"

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bilginler Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü, kırmızı ışık ihlali yaptı. Bunun üzerine yeşil ışıkta geçmek isteyen motosiklet sürücüsü korna ile duruma ikaz etti.

"NE OLACAK CEZAMIZI ÇEKERİZ"

Motosiklet sürücüsü otobüs şoförünün yanına giderek, "Kırmızı ışıkta geçiyorsun, bana vursan ne olacak" diye sordu. Bunun üzerine pişkin otobüs şoförü ise, "Geçerim ben, ne olacak cezamı çekerim" diye cevap verdi. Bunun üzerine motosiklet sürücüsünün, "Plakanı aldım" demesine ise, "Selamımı da söyle" diye cevap veren otobüs şoförü olay yerinden uzaklaştı.

Kırmızı ışık ihlali ile iki şoför arasındaki ilginç diyalog, kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır