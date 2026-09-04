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Kırmızı ışıkta yavaşlamadı bile... Otobüs şoföründen pişkin yanıt! "Geçerim ben, cezamı çekerim ne olacak?"

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otobüs şoförünün kırmızı ışıkta durmadan geçmesi sonrası facianın eşiğinden dönüldü. Yaşanan olay sonrası motosiklet sürücüsü ezilmekten santimetrelerle kurtulurken, şoföre tepki gösterdi. Şoför ise "Kırmızı ışıkta geçerim ben, cezamı çekerim" diyerek şaşkına çeviren bir çıkışta bulundu.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bilginler Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü, kırmızı ışık ihlali yaptı. Bunun üzerine yeşil ışıkta geçmek isteyen motosiklet sürücüsü korna ile duruma ikaz etti.

Kırmızı ışıkta yavaşlamadı bile... Otobüs şoföründen pişkin yanıt! "Geçerim ben, cezamı çekerim ne olacak?" 1

"NE OLACAK CEZAMIZI ÇEKERİZ"

Motosiklet sürücüsü otobüs şoförünün yanına giderek, "Kırmızı ışıkta geçiyorsun, bana vursan ne olacak" diye sordu. Bunun üzerine pişkin otobüs şoförü ise, "Geçerim ben, ne olacak cezamı çekerim" diye cevap verdi. Bunun üzerine motosiklet sürücüsünün, "Plakanı aldım" demesine ise, "Selamımı da söyle" diye cevap veren otobüs şoförü olay yerinden uzaklaştı.

Kırmızı ışıkta yavaşlamadı bile... Otobüs şoföründen pişkin yanıt! "Geçerim ben, cezamı çekerim ne olacak?" 2

Kırmızı ışık ihlali ile iki şoför arasındaki ilginç diyalog, kask kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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