Gözaltı kararı verilmişti! Firar eden İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada MASAK tarafından yapılan incelemeler üzerine şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Tespitler üzerine 5 şirket hakkında el koyma kararı alınırken, şüpheli Yılmaz hakkında da "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

YAKALAMA KARARI

Gözaltı kararı sonrası firar ettiği ortaya çıkan Yılmaz hakkında yakalama kararı verildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır