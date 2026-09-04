31 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, bulaşık makinesinde saklanırken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, çeşitli suçlardan 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.’nin İzmit’te bir evde olduğunu tespit etti.

ARANAN SUÇLUNUN SAKLANDIĞI YER EKİPLERİ ŞAŞKINLIĞA UĞRATTI

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Eve giren ekipler, yaptıkları aramada A.S.’yi bulaşık makinesinin içine saklanırken buldu.



BULAŞIK MAKİNASINDA SAKLANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanarak gözaltına alınan A.S.’nin, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ve ‘Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’ suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemenin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır