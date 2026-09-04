ABD Başkanı Trump bu kez İran'daki o bölgeyi hedef aldı: "Çok yakında vurabiliriz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar sonrası İran yönetiminin son teknoloji nükleer santrifüjü taşıdığı iddia edilen Kazma Dağı'yla ilgili gözdağı verdi.

TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT: "ÇOK YAKINDA VURABİLİRİZ"

İsrail istihbaratının aktardığı bilgilerde İran'ın teknolojik nükleer unsurlarını taşıdığı yer olarak işaret edilen Kazma Dağı'yla ilgili, "Eğer Kazma Dağı'nda herhangi bir faaliyet varsa, burayı çok yakında vurabiliriz" dedi.



ABD SALDIRILARI SONRASI İRAN KRİTİK UNSURLARINI KAZMA DAĞI'NA TAŞIDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD'nin 22 Haziran 2025'te düzenlediği ve "Gece Yarısı Çekici Harekatı" adı verilen saldırılarda Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisler hedef alınmış, Washington ve Tel Aviv yönetimleri bu saldırıların İran'ın nükleer programına ciddi darbe vurduğunu açıklamıştı.

Ancak daha sonra uydu görüntülerinde Kazma Dağı çevresinde yeni inşaat ve tahkimat faaliyetleri tespit edilmişti. Uluslararası basında yer alan analizlerde, dağın içindeki tünel girişlerinin hava saldırılarına karşı toprak ve kaya ile güçlendirildiği, bölgede ağır iş makineleri ile kazı çalışmalarının sürdüğü iddia edildi.



"YERİN DERİNLERİNE GÖMÜLDÜ HAVADAN GÖRÜLMÜYOR"

İsrail istihbaratının da İran'ın çok sayıda son teknoloji nükleer santrifüjü Kazma Dağı'na taşıdığı, yerin derinliklerine gömdüğü ve böylece hava saldırılarında hedef alınmalarını zorlaştırdığı yönünde bazı değerlendirmeleri bulunuyor.

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Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır