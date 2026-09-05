Çevre yolları ücretli mi oluyor? AK Partili Çelik 'net ve kesin bilgi' diyerek duyurdu: "Şehirlerin çevre yolu şehirlerindir"

Resmi Gazete'de yayımlanan bazı otoyol ve köprülerin özelleştirilmesine ilişkin kararın ardından birçok ilin çevre yoluyla ilgili başlayan tartışmalar gündem oldu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI, ÇEVRE YOLLARI ÜCRETLİ Mİ OLACAK TARTIŞMASI GÜNDEM OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Niğde-Pozantı Otoyolu, Gaziantep Çevre Otoyolu ve Bursa Çevre Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı - Yenişehir Kavşağı arasındaki bölümü özelleştirme kapsam ve programına alınmıştı.

Bu tartışmalardan birisi olan Bursa Çevre Otoyolu sorularına son nokta koyuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir görüşme gerçekleştiren AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, kamuoyunda merak edilen konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.



O İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Çevre Otoyolu’nun ücretli hale geleceği, güzergaha gişeler kurulacağı iddia edilmişti. Bursa'da temaslarda bulunan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu telefonla arayarak konuyla ilgili bilgi aldı.



(AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik)

AK PARTİLİ ÇELİK BAKAN URALOĞLU'YLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Uraloğlu, özelleştirme kararının Bursa Çevre Otoyolu’nun bugün ücretsiz kullanılan bölümlerinin ücretli hale getirileceği anlamına gelmediğini söyledi.



"ŞEHİRLERİN ÇEVRE YOLU ŞEHİRLERİNDEN, ÜCRET ÖDENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bu gelişme sonrası paylaşım da yapan Çelik, "Net ve kesin bilgi, şehirlerin çevre yolu, şehirlerindir. Herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu değildir!" dedi.



(Bakan Abdülkadir Uraloğlu)

"ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINMASI DEMEK ÜCRETLİ OLACAK DEMEK DEĞİL"

Bakan Uraloğlu, kamuoyunda tartışılan konuyla ilgili şu bilgileri verdi;

“Şehirlerin çevre yollarında herhangi bir ücret olmayacak. Eski statü devam edecek. Özelleştirme kapsamına alınması demek ücretli olacak demek değil. Şu andaki durum devam edecek. Herhangi bir ücret söz konusu olmayacak.”