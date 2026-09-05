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Manisa'daki yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Manisa'daki yangın kontrol altına alındı

Ergenekon, Yayla ve Osmancık mahalleleri arasında kalan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye ekibi ile belediyelere bağlı iş makineleri ve su tankerleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının 30 dönümlük alanda etkili olduğu, makilik alanın yanı sıra zeytinlik ve ormanlık alanların da zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Manisa
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