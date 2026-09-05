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Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oyuncunun vefat haberini alan Serhat Kılıç'ın yakınları, evinin önüne geldi. Yakınları gözyaşlarına boğulurken, Kılıç'ın eski rol arkadaşı oyuncu Eren Vurdem de gelenler arasındaydı.

Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç'ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca eve kendisinde bulunan anahtarla girdi. Özlem E., Kılıç'ı salonda oturur halde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç ın cenazesi Adli Tıp Kurumu na kaldırıldı 1

KIZ ARKADAŞI KILIÇ'IN LENF KANSERİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Olay yeri inceleme ekipleri oyuncunun evinde ve çevresinde çalışma gerçekleştirdi. Öte yandan iddiaya göre polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi. Ayrıca, Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulunurken, Kılıç'ın vefatı 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçmişti. Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç ın cenazesi Adli Tıp Kurumu na kaldırıldı 2

ESKİ ROL ARKADAŞI EVİNİN ÖNÜNE GELDİ

Oyuncunun vefat haberini alan Serhat Kılıç'ın yakınları, evinin önüne geldi. Yakınları gözyaşlarına boğulurken, Kılıç'ın eski rol arkadaşı oyuncu Eren Vurdem de gelenler arasındaydı.

Öte yandan hayatını kaybeden oyuncunun cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin yürütülen çalışma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane Adli Tıp Kurumu
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