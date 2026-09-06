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Gaziantep’te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde konuşmak için dağlık alanda buluşan husumetli iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep’te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Olay, İslahiye ilçesi Tahtaköprü Barajı yakınlarındaki dağlık arazide meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, konuşmak için dağlık alanda buluştu. Buluşma sırasında gruptakiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep’te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı 1

YAŞANAN KAVGADA KAN AKTI: 2 ÖLÜ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Cenazeler ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep’te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı 2

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep kavga
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