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Silah bakımı facia ile sonuçlandı: Babasının silahından çıkan mermi oğlunun ölümüne neden oldu

Bitlis’in Hizan ilçesinde evinde silahının bakımını yapan babanın elindeki silahın kazara ateş alması sonucu, karşısında oturan oğlu hayatını kaybetti.

Silah bakımı facia ile sonuçlandı: Babasının silahından çıkan mermi oğlunun ölümüne neden oldu

Olay, Hizan ilçesine bağlı Ürünveren köyü Karakoyun Mezrası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. evinde silahının bakımını yaptığı sırada silah henüz belirlenemeyen bir nedenle kazara ateş aldı.

SİLAHINI TEMİZLERKEN ATEŞ ALDI: OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Silahtan çıkan mermi, o sırada karşısında oturan oğlu E.Ç.’nin karın bölgesine isabet etti. Ağır yaralanan E.Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hizan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen E.Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis silah
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