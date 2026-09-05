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Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Karabalı köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirhan Yüksel idaresindeki 66 ADJ 483 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, karşı yönden gelen F.T. idaresindeki 58 ABV 178 plakalı Peugeot marka hafif ticari araçla çarpıştı.

Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 1

YOZGAT'TAKİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kazada sürücüler ve yolcu M.T. yaralı olarak Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emirhan Yüksel yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat kaza
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