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Düzce'de kahreden olay! Traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Mücahit Mutlu, kontrolünü kaybettiği traktören altında kalarak hayatını kaybetti.

Düzce'de kahreden olay! Traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi

Kaza, akşam saatlerinde Cumayeri ilçesi Avlayan köyü Kabaçayır mevkisinde meydana geldi. Mücahit Mutlu'nun kontrolünü kaybettiği traktör, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Mutlu, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yapılan kontrolde, Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mutlu'nun cansız bedeni, otopsinin için morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Düzce
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