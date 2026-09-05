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Mısır’da kadın sunucu dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi

Mısır’da güvenlik ve suçla ilgili konuları ele aldığı televizyon programıyla tanınan sunucu Sarah Khalifa ve 11 kişi, uyuşturucu üretmek ve kaçakçılığını yapmak suçlarından idam cezasına çarptırıldı. Uyuşturucu operasyonu kapsamında yetkililerin 750 kilogramdan fazla uyuşturucu ve ham madde ele geçirdiği ve uyuşturucu üretiminde kullanıldığı belirtilen iki adresin yanı sıra ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat bulduğu bildirildi.

Mısır’da kadın sunucu dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi

Mısır’da bir mahkeme, tanınmış televizyon sunucusu Sarah Khalifa ve 11 kişiyi geniş kapsamlı bir uyuşturucu davasında uyuşturucu üretmek ve kaçakçılığını yapmak suçlarından idam cezasına çarptırdı.

MISIR'DA KADIN SUNUCU DAHİL 12 KİŞİYE İDAM CEZASI

Ülke basınında yer alan haberlerde, yetkililerin 750 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ve ham madde ele geçirdiği, uyuşturucu üretiminde kullanıldığı belirtilen iki adresin yanı sıra ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat bulduğu aktarıldı.

Devlete ait Al-Ahram gazetesinin haberine göre, başkent Kahire’deki mahkeme, "uyuşturucu üretiminde kullanılan maddeleri temin ederek uyuşturucu üretimi ve ticareti yapmayı amaçlayan organize suç örgütü kurmak, ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat bulundurmak ve taşımak" suçlarından Khalifa ve 11 sanığı asılarak idam cezasına mahkum etti.

Mısır’da kadın sunucu dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi 1

SUÇLAMA: UYUŞTURUCU KULLANIMI

Mahkeme ayrıca Khalifa ve diğer bazı sanıkları, genç bir erkeğin kaçırılması ve darp edilmesiyle ilgili ayrı bir davada 5’er yıl hapis cezasına çarptırdı.
İdam kararı öncesinde mahkemenin, Mısır yasaları gereği idam davalarında zorunlu olan dini görüşü almak üzere Mısır Başmüftüsü Nazir Muhammed Ayyad’a başvurduğu kaydedildi. Mahkeme kararının temyize açık olduğu belirtildi.

KHALİFA AYNI ZAMANDA ESTETİK CERRAHİ KLİNİĞİ VE YAPIM ŞİRKETİ SAHİBİ

Khalifa’nın ayrıca bir estetik cerrahi kliniği ile parti ve etkinlik organizasyonları konusunda uzmanlaşmış bir yapım şirketinin sahibi olduğu belirtildi. 39 yaşındaki sunucu, güvenlik ve suçla ilgili konuları ele aldığı "Mission Impossible (İmkansız Görev)" adlı programıyla tanınıyor.
Mısır’da tasarlayarak adam öldürme, terör eylemleri, bazı tecavüz suçları ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarında idam cezası uygulandığı biliniyor. Mısır Haklar ve Özgürlükler Komisyonu’na göre, 2025 yılında ülkede 541 idam cezası verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Mısır idam
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