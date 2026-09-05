Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, devam eden müzakerelerle ilgili son durum kapsamlı biçimde değerlendirildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır