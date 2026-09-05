Esenyurt’ta denetim sırasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Esenyurt’ta, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin korsan taşımacılığa yönelik denetimi gerçekleştirildiği sırada uygulama üzerinden çağrılan ve taksicilik yaptığı şüphesi bulunan şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan sivil trafik polisi Mehmet Ali Topatan için cenaze töreni düzenlendi.



ŞEHİT POLİSE GÖZYAŞLARIYLA VEDA EDİLDİ

Fatih Camii’nde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Şahin ile şehidin yakınları katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır