Vatandaşların Akdeniz’de ceset gördük ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Hatay’da sahilde balık tutan vatandaşların ceset gördüklerini ihbar etmeleri üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Dörtyol ilçesi Yeşilköy sahilinde sahilde balık tutan vatandaşlar deniz içerisinde hareketsiz yüzen insan cesedi gördüklerini iddia ederek 112 Acil Çağrı Mekrezi’ne ihbarda bulundular. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, denizde arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Ceset gördüğü anları anlatan Ferhan Güneş, "Balık yakalarken ceset gördüm. Vücudu gözüküyordu. Ardından da jandarmaya haber verdim ve jandarma geldi" dedi.