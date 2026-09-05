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Adana'da iş yerine silahlı saldırı

Adana'da bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda iş yerinin camına 9 kurşun isabet etti.

Adana'da iş yerine silahlı saldırı

Adana'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, iş yerinin camına 9 kurşun isabet etti. Olay, Seyhan ilçesinin Kocavezir Mahallesi 32017 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle iş yerine tabancayla saldırdı. Saldırgan olay sonrasında koşarak kaçtı. Neyse ki, saldırıda kimse yaralanmadı.

Adana da iş yerine silahlı saldırı 1
Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hızlı bir şekilde güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için titiz bir çalışma başlattı. Hala saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Adana da iş yerine silahlı saldırı 2

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet polis Adana güvenlik saldırı
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