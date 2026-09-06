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Hafif ticari araç ile SUV kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hafif ticari araç ile SUV tipi otomobilin kavşakta kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile SUV kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, öğleden sonra Geyve ilçesi Doğantepe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Y. idaresindeki 37 NZ 303 plakalı hafif ticari araç ile U.Y. yönetimindeki 34 TE 3410 plakalı SUV tipi otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

Hafif ticari araç ile SUV kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı 1

İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 6 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ş.Y. ile araçta bulunan C.Y. (56), D.Y. (33), B.Y. ve M.A.Y. (5) ile otomobil sürücüsü U.Y. yaralandı. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan 1 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Hafif ticari araç ile SUV kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı 2

Yaralılardan 3’ü Geyve Devlet Hastanesi’ne, 2’si ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak sağlandı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya kaza
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