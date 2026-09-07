Düzce'de katliam gibi kaza... Fındık işçilerini taşıyan tarım aracı tır ile çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda seyreden 16 AAY 442 plakalı demir çelik yüklü tır ile fındık işçilerini taşıyan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı Ayazlı Akevler mevkisinde çarpıştı.

YER: DÜZCE! TIR İLE TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN ARAÇ ÇARPIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle tarım aracını altına alan tır yakındaki bir evin bahçesine yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

ACI BİLANÇO: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 8 YARALI

Görevlilerin yaptığı kontrollerde 3 kadın işçi ile tarla sahibinin kaza mahallinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır