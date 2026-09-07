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Düzce'de katliam gibi kaza... Fındık işçilerini taşıyan tarım aracı tır ile çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tır ile fındık işçilerini taşıyan tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Görevlilerin yaptığı kontrollerde 3 kadın işçi ile tarla sahibinin kaza mahallinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Düzce'de katliam gibi kaza... Fındık işçilerini taşıyan tarım aracı tır ile çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda seyreden 16 AAY 442 plakalı demir çelik yüklü tır ile fındık işçilerini taşıyan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı Ayazlı Akevler mevkisinde çarpıştı.

Düzce de katliam gibi kaza... Fındık işçilerini taşıyan tarım aracı tır ile çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı 1

YER: DÜZCE! TIR İLE TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN ARAÇ ÇARPIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle tarım aracını altına alan tır yakındaki bir evin bahçesine yuvarlandı.

Düzce de katliam gibi kaza... Fındık işçilerini taşıyan tarım aracı tır ile çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı 2

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Düzce de katliam gibi kaza... Fındık işçilerini taşıyan tarım aracı tır ile çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı 3

ACI BİLANÇO: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 8 YARALI

Görevlilerin yaptığı kontrollerde 3 kadın işçi ile tarla sahibinin kaza mahallinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Düzce de katliam gibi kaza... Fındık işçilerini taşıyan tarım aracı tır ile çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı 4

Kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

07 Eylül 2026
07 Eylül 2026

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tarım işçisi Düzce Tır kaza
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