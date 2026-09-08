HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te düğmeye basıldı! 137 şüpheliye işlem başlatıldı: "Devletimiz suçun da haksız kazancın da peşinde"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 farklı soruşturmada 137 şüpheliye yönelik işlem gerçekleştirildiğini duyurdu.

İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te düğmeye basıldı! 137 şüpheliye işlem başlatıldı: "Devletimiz suçun da haksız kazancın da peşinde"
Mehmet Hazar Gönüllü

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından duyurduğu soruşturmalara "Devletimiz suçun da haksız kazancın da peşindedir!" notuyla başladı ve "Vatandaşlarımızın huzurunu, emeğini ve alın terini hedef alan hiçbir suç yapılanmasına göz yummuyoruz!" mesajı verdi.

İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep te düğmeye basıldı! 137 şüpheliye işlem başlatıldı: "Devletimiz suçun da haksız kazancın da peşinde" 1

Gürlek'in açıklamasına göre; bugün Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda polis teşkilatıyla gerçekleştirilen operasyonlarla; nitelikli dolandırıcılıktan suç gelirlerinin aklanmasına, yasa dışı bahisten uluslararası uyuşturucu ticaretine kadar farklı suç alanlarında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

"ANTALYA'DA ORGANİZE DOLANDIRICILIĞA DARBE"

Soruşturmaların detaylarını Gürlek şöyle açıkladı:

"Antalya’da; önce düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazanan, ardından esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin edip bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkardığı değerlendirilen organize dolandırıcılık yapılanmasına darbe vurulmuş; 8 şüpheli gözaltına alınmıştır.

GAZİANTEP'TE 4 SUÇLAMADAN 33 ŞÜPHELİ OPERASYON

Gaziantep’te; yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde kaçırdıkları, hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar TL’yi aşan para hareketliliği bulunduğu tespit edilen 33 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturma; kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmî belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında yürütülmektedir.

İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

İstanbul’da; vatandaşlarımızı yasa dışı bahis ağlarının içine çeken, internet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 58 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır. Yapılan aramalarda yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

İZMİR'DE SUÇTAN ELDE EDİLEN 1 MİLYAR TL DEĞERİNDEKİ VARLIĞA EL KONDU

İzmir’de ise; Belçika merkezli olarak yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanmasına yönelik 38 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Suç örgütlerinin yalnızca üyelerini değil; suçtan elde ettikleri gelirleri, kullandıkları şirketleri ve mal varlıklarını da yakından takip ediyoruz. Suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz.

Soruşturmaları titizlikle yürüten Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları sahada başarıyla icra eden Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz, vatandaşın hakkını ve huzurunu korumak için bütün kurumlarıyla sahadadır. Suç işleyen de suçtan kazanç sağlayan da hukuk önünde hesabını verecektir!"

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!
Uyuyorum ama yine de yorgunum diyenler dikkat! Uzmanı 10 nedeni açıkladıUyuyorum ama yine de yorgunum diyenler dikkat! Uzmanı 10 nedeni açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haritaları paylaştı! Trump'ın yeni projesi ABD'yi karıştırdı

Haritaları paylaştı! Trump'ın yeni projesi ABD'yi karıştırdı

Doktoru ağır yaraladı, ardından intihara kalkıştı

Doktoru ağır yaraladı, ardından intihara kalkıştı

Sporting Lizbon'un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk!

Sporting Lizbon'un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk!

Serhat Kılıç'a veda! Herkes hüngür hüngür ağladı...

Serhat Kılıç'a veda! Herkes hüngür hüngür ağladı...

Altında ibre tersine dönebilir: HSBC’den dikkat çeken tahmin

Altında ibre tersine dönebilir: HSBC’den dikkat çeken tahmin

Kiracılara nefes aldıracak! Dev projede ayrıntılar netleşti!

Kiracılara nefes aldıracak! Dev projede ayrıntılar netleşti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.