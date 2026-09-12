Yer: Adana! Erkek doktoru görünce hastaneyi birbirine kattı: 'Beyaz kod' verildi

Adana Şehir Hastanesi’nde yaşanan hasta-hekim gerginliği karakolda bitti. Kadın doktordan randevu alan bir hasta, muayene odasında erkek hekim ve asistanların bulunduğunu görünce duruma tepki gösterdi.
Kadın hastanın erkek görevlilerce muayene edilmek istemediğini belirtmesiyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.
Gerginliğin tırmanması üzerine görevli hekim güvenlik protokolünü devreye sokarak 'Beyaz Kod' alarmı verdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polisle güvenlik ekipleri sevk edildi.
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