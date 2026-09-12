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Yer: Adana! Erkek doktoru görünce hastaneyi birbirine kattı: 'Beyaz kod' verildi

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Adana Şehir Hastanesi’ndeki kadın doktordan randevu alan bir kişi, muayenede erkek doktor ve asistanlarını görünce duruma itiraz etti. Doktor ve hasta arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine 'Beyaz kod' verildi. Polisin hastaneye gelmesinin ardından hasta ve eşi ifade vermek üzere karakola götürüldü.

Adana Şehir Hastanesi’nde yaşanan hasta-hekim gerginliği karakolda bitti. Kadın doktordan randevu alan bir hasta, muayene odasında erkek hekim ve asistanların bulunduğunu görünce duruma tepki gösterdi.

Yer: Adana! Erkek doktoru görünce hastaneyi birbirine kattı: Beyaz kod verildi 1

ERKEKLER TARAFINDAN MUAYENE EDİLMEK İSTEMEDİ

Kadın hastanın erkek görevlilerce muayene edilmek istemediğini belirtmesiyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Yer: Adana! Erkek doktoru görünce hastaneyi birbirine kattı: Beyaz kod verildi 2

'BEYAZ KOD' VERİLDİ

Gerginliğin tırmanması üzerine görevli hekim güvenlik protokolünü devreye sokarak 'Beyaz Kod' alarmı verdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polisle güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yer: Adana! Erkek doktoru görünce hastaneyi birbirine kattı: Beyaz kod verildi 3

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Anahtar Kelimeler:
polis Adana hastane muayene
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