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Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

Bursa’da ters yönde ilerlerken polis ekiplerince durdurulan Büşra A., kendisine işlem yapmak isteyen polislere saldırdı. Kendini sanatçı olarak tanıtan Büşra A., kendisini görüntüleyen gazetecilere de tükürdü.

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

Bursa’da, kullandığı otomobiliyle ters yöne giren Büşra A., kendisini durduran ve işlem yapmak isteyen polis ekiplerine saldırdı. Olayı görüntüleyen basın mensuplarına da tüküren Büşra A. ile yanındaki kişi güçlükle gözaltına alındı.

Olay saat 04.00 sıralarından Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil, polis ekipleri tarafından fark edilerek durduruldu. Sürücü Büşra A. ile yanındaki kişi, alkol testi ve cezai işlem yapmak isteyen polis ekiplerine tepki gösterip, saldırmaya çalıştı.

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’ 1

GAZETECİLERE TÜKÜRDÜ, YERE YIĞILDI

Olay sırasında kendisinin sanatçı olduğunu söyleyen Büşra A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek kameraya tükürdü. Polis ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı Büşra A., bir süre sonra yere yığıldı. Kısa süre sonra tekrar ayağa kalkan ve bu sırada polis aracına da saldıran Büşra A., ekiplere zorluk çıkarmaya devam etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle Büşra A. ve yanındaki kişi güçlükle gözaltına alınırken araçları ise olay yerinden kaldırılarak otoparka çekildi.

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’ 2

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’ 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Bursa
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