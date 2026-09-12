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Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı açılıyor! Feth-i kabir hareketliliği

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada feth-i kabir kararı alınmıştı. Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılıyor, ekipler mezarlığa geldi.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı açılıyor! Feth-i kabir hareketliliği
Devrim Karadağ

İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde, 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugün fethi kabir işlemi yapılacak.

EKİP, MEZARLIĞA GELDİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Olay Yeri İnceleme ekipleri, Ümraniye Mezarlığı'na geldi.

İşlemi yapacak olan heyette 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinin olduğu öğrenildi. Heyetin cenazeden, kemik ve toprak örnekleri alacağı bildirildi.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı açılıyor! Feth-i kabir hareketliliği 1

Bu örnekler üzerinde gerçekleştirilecek incelemelerden elde edilecek sonuçlar; 2011 yılına ait cezaevi kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek.

Tüm incelemelerin tamamlanmasının ardından dosyanın Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu'na gönderilmesi ve kurul tarafından Kozinoğlu'nun ölüm sebebi ile olası üçüncü kişi müdahalesine ilişkin bilimsel bir mütalaa hazırlanması bekleniyor.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı açılıyor! Feth-i kabir hareketliliği 2

10 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Yıllar sonra yeniden başlatılan soruşturma kapsamında olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 10 şüphelinin İstanbul Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri alındı. Savcılık, dönemin jandarma erlerinden bir şüpheliyi tutuklanması istemiyle hakimliğe gönderdi. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

İki şüpheli savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, sulh ceza hakimliği bir kişinin tutuklanmasına, 7 şüpheli hakkında da adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

15 YIL SONRA SORUŞTURMA YENİDEN BAŞLATILDI

Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 12 Kasım 2011'de rahatsızlandı. Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kozinoğlu'nun hastaneye ulaştırıldığında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı açılıyor! Feth-i kabir hareketliliği 3

Ölümün ardından yürütülen soruşturmada cezaevi ve jandarma personeli ile sağlık görevlileri, koğuş arkadaşları ve Kozinoğlu'nun eşi dahil çok sayıda kişinin ifadesi alındı. Kamera görüntüleri ve sağlık kayıtları da incelemeye tabi tutuldu. Soruşturma, 10 Nisan 2012'de verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlandı.

Ancak dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden incelenmesinin ardından, 26 Ağustos 2026'da önceki takipsizlik kararı kaldırıldı ve soruşturma yeniden açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
mezar fethi kabir Kaşif Kozinoğlu
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