Meteoroloji'den İstanbul uyarısı! Saatler sonra gelecek günlerce sürecek

İstanbul'da günlerdir etkili olan sıcak hava, pazar akşamından itibaren yerini yağışlı sisteme bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre kentin de aralarında bulunduğu Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmesine göre hafta sonu Türkiye genelinde güneşli ve açık bir hava hakim olacak. İstanbul'da sıcaklıkların hafta sonu yaklaşık 30 dereceye ulaşması beklenirken, pazar akşamından itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek.
Şen, özellikle İstanbul'da pazar akşamına kalınmaması konusunda vatandaşları uyardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Güzel bir hafta sonu tüm Türkiye'de. Deniz ve orman dışı piknik yürüyüş ile değerlendirin. Pazar akşama kalmayın İstanbul'da. Eve dönün. İstanbul hafta sonu 30 derece. Pazar akşam yağmur geliyor. Çarşamba'ya kadar yağmur aralıklı devam. Sıcaklık önümüzdeki hafta başı 4-5 derece düşecek. Marmara ve Karadeniz dışında yağış önümüzdeki hafta da yok."
İstanbul'da pazar akşamı başlaması beklenen yağışların çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Yağışla birlikte sıcaklıklarda da düşüş yaşanacak.
AKOM verilerine göre İstanbul'da pazartesi günü metrekareye 3 ila 7 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Kentte sıcaklıkların ise en yüksek 26, en düşük 19 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojik tahminlere göre önümüzdeki hafta Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'un yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanması bekleniyor.
Yağışla birlikte bölge genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.
Marmara ve Karadeniz dışında kalan Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise önümüzdeki hafta önemli bir yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerde yüksek sıcaklıkların etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar
Ankara: Az bulutlu ve açık, 31 derece
İstanbul: Az bulutlu ve açık, 29 derece
İzmir: Az bulutlu ve açık, 32 derece
Adana: Az bulutlu ve açık, 35 derece
Antalya: Az bulutlu ve açık, 32 derece
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 26 derece
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, 25 derece
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 26 derece
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
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