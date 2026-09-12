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'Öncü olacağım' sözleriyle açıkladı! Kılıçdaroğlu yeni masa kuruyor: Aday olabilecek iki ismi açıkladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefetin tek bir aday etrafında birleşmesi amacıyla yeni bir masa kurma hazırlığında. 'İttifak geliştirme konusunda öncü olacağım' diyen Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında da değerlendirmede bulundu. İşte tüm detaylar!

'Öncü olacağım' sözleriyle açıkladı! Kılıçdaroğlu yeni masa kuruyor: Aday olabilecek iki ismi açıkladı!
Doğukan Akbayır

CHP’de mutlak butlan kararının çıkmasının ardından CHP Genel Başkanı koltuğuna getirilen Kemal Kılıçdaroğlu bu süreçle ilgili kaleme alınan bir kitap için verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye Gazetesi’nden Berat Temiz’in haberine göre önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası ve kendisinin geleceğine dair konuşan Kılıçdaroğlu gelecek seçimlere de değindi.

Öncü olacağım sözleriyle açıkladı! Kılıçdaroğlu yeni masa kuruyor: Aday olabilecek iki ismi açıkladı! 1

"ÖNCÜ OLACAĞIM"

Genel seçimler için yüzde 50+1’in önemli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, muhalefetin ortak bir aday etrafında birleşmesi gerektiği ya da farklı adayların ikinci turda uzlaşması gerektiğinin altını çizdi. Altılı masayı birleşmesine değinen Kılıçdaroğlu seçimler için ittifak kurma deneyimin en yüksek siyasetçi olduğunu savunarak şunları söyledi:

Öncü olacağım sözleriyle açıkladı! Kılıçdaroğlu yeni masa kuruyor: Aday olabilecek iki ismi açıkladı! 2

“Muhalefette ittifak geliştirme konusunda öncü olacağım” diyerek CHP’nin ittifaklarda lokomotif rol üstleneceğini söyledi. Kılıçdaroğlu “CHP, kendi içinden bir aday çıkarabilir ya da ittifak yapacağı siyasi partiler içerisinden gelecek önerilerden birini ittifak grubu ile sahiplenebilir.

Öncü olacağım sözleriyle açıkladı! Kılıçdaroğlu yeni masa kuruyor: Aday olabilecek iki ismi açıkladı! 3

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ADAY GÖSTERİLEBİLİR

Ayrıca CHP’nin ittifak masasına getirebileceği muhtemel adaylara ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davalardan aklanması, diploma davasını kazanması ve CHP’de kalmayı tercih etmesi durumunda, ittifak masasında CHP tarafından önerilebilecek isimlerden biri olabileceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da CHP’de devam ettiği sürece ittifak masasında aday olarak önerilebileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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