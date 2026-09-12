Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye katılmıştı! Sebebini ilk kez açıkladı

Geçtiğimiz gün İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçmişti. Fıçı bu hamlesinin ardından AK Parti'ye geçişinin sebebini açıkladı.

"MERKEZİ YÖNETİM İLE YEREL YÖNETİM ARASINDAKİ UYUM"

Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Fıçı, neden AK Parti'ye geçtiğini anlattı.

Burhan'ın "Neden AK Parti'ye katıldınız?" sorusunu da yanıtlayan Fıçı, Foça'nın önemli hizmetlere ve yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Foça için büyük hedefleri olduğunu belirten Fıçı, bugüne kadar bazı hizmetlerin hayata geçirilmesinde merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki uyum ve işbirliğinin yeterli düzeyde olmamasının etkili olduğunu iddia etti.

Fıçı şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi yolculuğumu bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında sürdürme kararı aldım. Bu vesileyle Foça'mız için düşündüğümüz çalışmaları, hayalleri ve hedefleri kendilerine aktardığım ilk andan itibaren bizlere samimiyetle kulak veren, destek ve ilgilerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

Foça'ya hizmet edeceğiz. Devrim niteliğinde projelerimiz, çok büyük projelerimiz var. Bu projeleri gerçekleştirmek, Foça'nın kalkınması ve büyümesi için burada hizmet üreteceğiz. Ortak akılla iş yapacağız. Merkezi yönetimle yerel yönetimler birlikte çalışacak ve Foça'yı büyüteceğiz"