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Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı

Özgür Özel'in Yeni Parti'yi kurmasının ardından birçok isim CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılmış ve gözler CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kararına çevrilmişti. Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin ağustos ve eylül ayında yapılan anketler çarpıcı rakamları ortaya koydu.

Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı
Mustafa Fidan

Ağustos ve eylül aylarında Mansur Yavaş'la ilgili yapulan anketler dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Ankete katılanların ağustos ve eylül ayında verdiği yanıtların oranları büyük farklılık gösterirken, Yavaş'ın Yeni Parti'ye katılması yönündeki talep dikkat çekti.

Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı 1

MANSUR YAVAŞ'LA İLGİLİ ANKETLERDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Sözcü Tv'de yer alan habere göre Ank-Ar, Mansur Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin ağustos ve eylül ayı anket sonuçlarını açıkladı. Ankette katılımcılara, "Sizce Mansur Yavaş bundan sonra ne yapmalı?" sorusu yöneltildi.

"YENİ PARTİ'YE KATILSIN" DİYENLERİN ORANI 2 KAT ARTTI

Ağustos ve eylül aylarında yapılan anketlerde "Yeni Parti'ye katılsın" diyenler %23.6'dan %46.7'ye yükselirken, "CHP'de kalmalı" diyenlerin oranı eylül ayında %9.8'de kaldı. Aynı anket çalışmasında "AK Parti ya da MHP'ye katılmalı" diyenlerin oranı ağustos ayında %8.7 iken, eylül ayında bu oranın %20'ye yükseldiği görüldü.

Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı 2

AK PARTİ VEYA MHP'YE KATILSIN DİYENLERİN ORANI %8.7'DEN %20'YE YÜKSELDİ

Eylül ayında aynı soruya verilen yanıtların oranları şöyle kaydedildi:

Yeni Parti'ye katılmalı: Yüzde 46,7
Bağımsız kalmalı: Yüzde 13,4
CHP'de devam etmeli: Yüzde 9,8
AK Parti veya MHP'ye katılmalı: Yüzde 20
Fikrim yok: Yüzde 10

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş anket sonuçları CHP ak parti Yeni Parti
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