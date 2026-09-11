Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı

Ağustos ve eylül aylarında Mansur Yavaş'la ilgili yapulan anketler dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Ankete katılanların ağustos ve eylül ayında verdiği yanıtların oranları büyük farklılık gösterirken, Yavaş'ın Yeni Parti'ye katılması yönündeki talep dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ'LA İLGİLİ ANKETLERDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Sözcü Tv'de yer alan habere göre Ank-Ar, Mansur Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin ağustos ve eylül ayı anket sonuçlarını açıkladı. Ankette katılımcılara, "Sizce Mansur Yavaş bundan sonra ne yapmalı?" sorusu yöneltildi.

"YENİ PARTİ'YE KATILSIN" DİYENLERİN ORANI 2 KAT ARTTI

Ağustos ve eylül aylarında yapılan anketlerde "Yeni Parti'ye katılsın" diyenler %23.6'dan %46.7'ye yükselirken, "CHP'de kalmalı" diyenlerin oranı eylül ayında %9.8'de kaldı. Aynı anket çalışmasında "AK Parti ya da MHP'ye katılmalı" diyenlerin oranı ağustos ayında %8.7 iken, eylül ayında bu oranın %20'ye yükseldiği görüldü.

AK PARTİ VEYA MHP'YE KATILSIN DİYENLERİN ORANI %8.7'DEN %20'YE YÜKSELDİ

Eylül ayında aynı soruya verilen yanıtların oranları şöyle kaydedildi:

Yeni Parti'ye katılmalı: Yüzde 46,7

Bağımsız kalmalı: Yüzde 13,4

CHP'de devam etmeli: Yüzde 9,8

AK Parti veya MHP'ye katılmalı: Yüzde 20

Fikrim yok: Yüzde 10