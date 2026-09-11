HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa'da cinayet zanlısı evde oluşturulan gizli bölmede yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, "tasarlayarak öldürme" başta olmak üzere 6 ayrı suçtan hakkında arama kaydı bulunan şüpheli, evde oluşturulan gizli bölmede özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da cinayet zanlısı evde oluşturulan gizli bölmede yakalandı

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2023 yılında Sakalar Mahallesi'nde Hasan Atmaca'nın Eyyüpnebi Kavşağı'nda araç içerisinde öldürülmesi olayının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, yürütülen saha çalışmaları kapsamında hakkında arama kaydı bulunan Eyyüp Özer'in Hürriyet Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğunu belirledi. Polis Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle adrese düzenlenen operasyonda Özer, ikametin giriş katında oluşturulan gizli bölmede yakalandı.

Şanlıurfa da cinayet zanlısı evde oluşturulan gizli bölmede yakalandı 1

Adreste yapılan aramada herhangi bir suç unsuru bulunmadı.

CİNAYET ZANLISI GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Şüphelinin yapılan sorgusunda, Aksaray 3. Ağır Ceza Mahkemesince "tasarlayarak öldürme" suçundan, Aksaray İlamat ve İnfaz Bürosunca iki ayrı dosya kapsamında "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın almak, taşımak veya bulundurmak" suçlarından, Viranşehir Sulh Ceza Hakimliğince "tehdit" ve "karşılıksız yararlanma", Viranşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca ise "basit yaralama" suçlarından arandığı belirlendi.
Şanlıurfa da cinayet zanlısı evde oluşturulan gizli bölmede yakalandı 2

TUTUKLANDI

Toplam 6 aranma kaydı ve 8 bin 740 lira kesinleşmiş adli para cezası bulunduğu tespit edilen Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa da cinayet zanlısı evde oluşturulan gizli bölmede yakalandı 3

Özer, çıkarıldığı mahkemece, "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmak üzere tutuklandı.

Şüpheli, duruşmaya kadar tutuklu yargılanmak üzere Siverek Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Şanlıurfa da cinayet zanlısı evde oluşturulan gizli bölmede yakalandı 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Husiler saldırdı, Suudi yönetimi boru hattını kapattıHusiler saldırdı, Suudi yönetimi boru hattını kapattı
Muş’ta trafik kazası! 1 ölü, 1 yaralıMuş’ta trafik kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Skandallarına bir yenisini ekledi: 'Türk ajanı' diyerek tutuklayacak! "Bavullarını toplayıp ülkemizden çıkmalılar"

Skandallarına bir yenisini ekledi: 'Türk ajanı' diyerek tutuklayacak! "Bavullarını toplayıp ülkemizden çıkmalılar"

Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu! "Çağırırlarsa hazırım"

İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu! "Çağırırlarsa hazırım"

Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti! "Amansız bir hastalık..."

Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti! "Amansız bir hastalık..."

Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL'yi aşacak

Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL'yi aşacak

Altında düşüş sürüyor! Kritik veri için geri sayım başladı

Altında düşüş sürüyor! Kritik veri için geri sayım başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.