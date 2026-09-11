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Yemen'deki Husilerin saldırılarının ardından Suudi yönetimi boru hattını kapatma kararı aldı

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yemen'deki Husilerin saldırılarından ardından Doğu-Batı boru hattının tedbiren kapatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, saldırıların ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüşme gerçekleştirdi.

Yemen'deki Husilerin saldırılarının ardından Suudi yönetimi boru hattını kapatma kararı aldı
Mustafa Fidan

Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırıları devam ediyor. Son günlerde artan saldırıların ardından Suudi Arabistan'dan tedbir amaçlı kapatma kararları geldi.

Yemen deki Husilerin saldırılarının ardından Suudi yönetimi boru hattını kapatma kararı aldı 1

HUSİLERİN SALDIRILARININ ARDINDAN SUUDİ YÖNETİMİNDEN BORU HATTINI KAPATMA KARARI

Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına yapılan saldırıların ardından Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Yemen deki Husilerin saldırılarının ardından Suudi yönetimi boru hattını kapatma kararı aldı 2

"DOĞU-BATI BORU HATTI KAPATILDI"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Doğu-Batı boru hattı, (Yemen’deki Husilerden gelen) saldırıların ardından tedbiren kapatıldı."

BAKAN FİDAN SUUDİ MEVKİDAŞI İLE SALDIRILARI GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarının ardından Suudi mevkidaşı ile telefondan görüştü ve son saldırıları ele aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen Husiler
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