Yemen'deki Husilerin saldırılarının ardından Suudi yönetimi boru hattını kapatma kararı aldı

Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırıları devam ediyor. Son günlerde artan saldırıların ardından Suudi Arabistan'dan tedbir amaçlı kapatma kararları geldi.
Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına yapılan saldırıların ardından Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Doğu-Batı boru hattı, (Yemen’deki Husilerden gelen) saldırıların ardından tedbiren kapatıldı."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarının ardından Suudi mevkidaşı ile telefondan görüştü ve son saldırıları ele aldı.
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