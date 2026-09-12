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Fransa'da tren raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Fransa'nın Seine-Maritime ilinde tren raydan çıktı. Korku dolu anların yaşandığı olayda 1'i ağır 44 kişi yaralandı.

Fransa'da tren raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rouen ve Caen kentleri arasında yolculuk yapan trenin Seine-Maritime iline bağlı Cleon kasabasında raydan çıktığını aktardı.

Tabarot, 180 yolcuyu taşıyan trendeki yaralılara ve yolculara yardım için bölgede 140 itfaiyecinin görevlendirildiğini kaydetti.

Bölgedeki durumu yakından takip ettiğini belirten Tabarot, söz konusu trenin neden raydan çıktığına dair bilgi paylaşmadı.

44 YARALI VAR

Ulusal basındaki haberlere göre ise trenin raydan çıkma nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı. Rouen Savcılığı, kazada 1'i ağır olmak üzere 44 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Tren kazası
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