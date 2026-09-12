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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü... Mansur Yavaş'tan yeni açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü... Mansur Yavaş'tan yeni açıklama
Devrim Karadağ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Beştepe'de bir araya gelmesi, siyasi gündemin öne çıkan başlıklarından biri olmuştu. Yavaş, kamuoyunda gündem yaratan görüşmenin nedenine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"ONAY BEKLEYEN PROJELER VAR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Yavaş, genel kurul öncesi Birlik Haber Ajansı yöneticileriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan la görüşmüştü... Mansur Yavaş tan yeni açıklama 1

Ankara’nın ulaşım ve diğer yatırımları için yürütülen finansman süreçlerine dikkat çeken Yavaş, metro projeleri kapsamında yaklaşık 1,3 milyar dolarlık, diğer projelerde ise yaklaşık 800 milyon avroluk finansman ve Hazine onayı bekleyen süreçlerin bulunduğunu söyledi.

Bu konuların çözüme kavuşturulması amacıyla devletin ilgili makamlarıyla görüşmeler yapılmasının belediye yönetiminin doğal sorumluluğu olduğunu belirten Yavaş, söz konusu temasların siyasi polemik konusu yapılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

“BU ÜLKEYİ YÖNETENLERLE GÖRÜŞMEYECEKSEK NASIL HİZMET EDECEĞİZ?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değinen Yavaş, Ankara’ya hizmet edebilmek için merkezi yönetimle iletişim kurulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan la görüşmüştü... Mansur Yavaş tan yeni açıklama 2

Yavaş, siyasi farklılıkların belediyecilik anlayışının önüne geçmemesi gerektiğini belirterek, “Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz? Ankara için görüşmeye devam edeceğiz ” yaklaşımını dile getirdi.

“HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI OLMAK ZORUNDASINIZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki çalışmalara da değinen Yavaş, mümkün olduğunca ortak karar alma anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Özellikle oy birliğiyle alınan kararların kendisini memnun ettiğini belirtti.

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Siyasi görüşlerin ve siyasi tartışmaların farklılık gösterebileceğine dikkat çeken Yavaş, bu ayrışmaların kent yönetimine ve hizmet anlayışına yansıtılmaması gerektiğini ifade etti.

Ankara’da farklı siyasi görüşlere sahip insanların birlikte yaşamaya devam edeceğini belirten Yavaş, belediye başkanlarının görevlerinin siyasi kimliklerin ötesinde olduğunu vurgulayarak, “Herkesin belediye başkanı olmak zorundasınız” mesajını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan
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