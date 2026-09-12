HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Diyarbakır! Önce rastgele ateş açtı sonra başına dayadı

Diyarbakır’da etrafa rastgele ateş eden A.F., polis ekiplerini görünce aracına binip kendini kilitledi. Araçta silahı başına dayayan A.F., uzun süren ikna çabalarının ardından gözaltına alındı.

Yer: Diyarbakır! Önce rastgele ateş açtı sonra başına dayadı

Olay, gece saatlerinde Sur ilçesindeki Kırklar Dağı mevkisinde meydana geldi. A.F., yanında getirdiği tabancayla, henüz bilinmeyen nedenle etrafa ateş açmaya başladı.

Yer: Diyarbakır! Önce rastgele ateş açtı sonra başına dayadı 1

İhbar üzerine bölgeye motosikletli Yunus timleri ile çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören A.F., otomobiline binerek aracı kilitledi.

Yer: Diyarbakır! Önce rastgele ateş açtı sonra başına dayadı 2

GÖZALTINA ALINDI

A.F., araç içerisinde silahı başına dayadı. Bunun üzerine Yunus timleri, A.F.’yi araçtan çıkması için ikna etmeye çalıştı. Uzun süren çabaların ardından ikna edilen A.F., araçtan çıkarıldı. Silahıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Olay anı ise cep telefonuyla kaydedildi.

A.F.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yer: Diyarbakır! Önce rastgele ateş açtı sonra başına dayadı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek: "16 ilde 323 şüpheliye işlem yapıldı"Bakan Gürlek: "16 ilde 323 şüpheliye işlem yapıldı"
Tutuşturdukları sopalarla parkta çocukları korkuttular!Tutuşturdukları sopalarla parkta çocukları korkuttular!

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

İmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

İmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.