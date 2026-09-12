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Samsun'da eğitim-öğretim yılı başlıyor

Samsun'da yeni eğitim-öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 250 bin 562 öğrenci ve 21 bin 470 öğretmen ders başı yapacak.

Samsun'da eğitim-öğretim yılı başlıyor

%s Samsun’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihte 250 bin 562 öğrenci ders başı yapacak. Ayrıca 21 bin 470 öğretmen, eğitim sürecine katkı sağlayacak. İl genelinde toplamda bin 89 okul ve 13 bin 276 derslik bulunuyor.

Öğrenciler ilkokul ve ortaokullarda sınıflarda 18 kişi ile eğitim alacaklar. Genel ortaöğretim kurumlarında ise bu sayı 21 olarak belirlenmiştir. Mesleki ve teknik okullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı da 18 olarak rapor edilmiştir.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Samsun öğrenci eğitim öğretim
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