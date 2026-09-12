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Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı! 15 yıl sonra sır perdesi aralanıyor

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında bugün fethi kabir işlemi yapıldı. Sabah saatlerinde mezarlığa gelen ekipler Kozinoğlu'nun açılan mezarından örnekler aldı.

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı! 15 yıl sonra sır perdesi aralanıyor

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla alınan feth-i kabir kararı kapsamında 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet, Ümraniye'deki mezarlığa gelerek mezarın açılması için çalışma başlattı.

Kaşif Kozinoğlu nun mezarı açıldı! 15 yıl sonra sır perdesi aralanıyor 1

AÇILAN MEZARDAN ÖRNEKLER ALINDI

Heyetin çalışmasıyla açılan mezardan kemik, toprak ve diğer örnekler alındı.

Örnekler, incelenmek üzere nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaşif Kozinoğlu nun mezarı açıldı! 15 yıl sonra sır perdesi aralanıyor 2

Alınan örnekler, ceza infaz kurumuna ait kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek.

İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni ile ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa hazırlanacak.

Kaşif Kozinoğlu nun mezarı açıldı! 15 yıl sonra sır perdesi aralanıyor 3

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.

Kaşif Kozinoğlu nun mezarı açıldı! 15 yıl sonra sır perdesi aralanıyor 4

Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesine sevk edildiğini anımsatan Gürlek, "Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaşif Kozinoğlu nun mezarı açıldı! 15 yıl sonra sır perdesi aralanıyor 5

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğinin altını çizerek, şunları kaydetmişti:

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."

Kaşif Kozinoğlu nun mezarı açıldı! 15 yıl sonra sır perdesi aralanıyor 6

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 1'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Kaşif Kozinoğlu nun mezarı açıldı! 15 yıl sonra sır perdesi aralanıyor 7

Devam eden çalışmalarda, biri muhabir, biri kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
Kaşif Kozinoğlu nun mezarı açıldı! 15 yıl sonra sır perdesi aralanıyor 8

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla feth-i kabir kararı alınmıştı.

Kaşif Kozinoğlu nun mezarı açıldı! 15 yıl sonra sır perdesi aralanıyor 9

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fethi kabir Kaşif Kozinoğlu
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