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Burhaniye de yangın orman ekipleriyle söndürüldü

Burhaniye ilçesinde çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında ormanlık alan zarar gördü.

Burhaniye de yangın orman ekipleriyle söndürüldü

Burhaniye ilçesindeki Hacıbozlar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekar fıstıkçamı ve kızılçam ormanı zarar gördü.

Burhaniye de yangın orman ekipleriyle söndürüldü 1

Dün akşam bu alanda çıkan yangın, erkenden kontrol altına alındı. Ancak bugün aynı yerde tekrar yangın meydana geldi. Yangına, 2 uçak ve 1 helikopter ile birlikte 8 arazöz ve 4 su tankeri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 40 yer personeli katıldı.

Burhaniye de yangın orman ekipleriyle söndürüldü 2

Yangın, kara ve hava ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları hala devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılmakta.

Burhaniye de yangın orman ekipleriyle söndürüldü 3

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Burhaniye orman
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