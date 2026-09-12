Burhaniye de yangın orman ekipleriyle söndürüldü

Burhaniye ilçesindeki Hacıbozlar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekar fıstıkçamı ve kızılçam ormanı zarar gördü.

Dün akşam bu alanda çıkan yangın, erkenden kontrol altına alındı. Ancak bugün aynı yerde tekrar yangın meydana geldi. Yangına, 2 uçak ve 1 helikopter ile birlikte 8 arazöz ve 4 su tankeri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 40 yer personeli katıldı.

Yangın, kara ve hava ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları hala devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılmakta.

Kaynak: İHA