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Pikap halk plajına uçtu: 2 yaralı

Samsun’un Yakakent ilçesinde pikabın halk plajına uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Pikap halk plajına uçtu: 2 yaralı

Samsun’un Yakakent ilçesinde pikabın halk plajına uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolu üzerindeki halk plajı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Cumali Ç.(56) idaresindeki pikap, halk plajı önünde park halinde bulunan otomobile çarptı.

Pikap halk plajına uçtu: 2 yaralı 1

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, halk plajına uçarak ters döndü. Kazada sürücüsü Cumali Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Melek Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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