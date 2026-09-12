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Bilecik’te tarihi fotoğraf sergisi

Bilecik’in tarihi ve kültürel hafızasını yansıtan fotoğraf ve kartpostallar sergilendi. Ziyaretçiler kültürel hafızaya tanıklık etti.

Bilecik’te tarihi fotoğraf sergisi

Bilecik’in tarihi ve kültürel hafızasını yansıtan fotoğraf ve kartpostallar, 745. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında sergilendi.

Bilecik’te tarihi fotoğraf sergisi 1

Bilecik Kent Konseyi, mini sergiyi hazırladı. Sergide, Bilecik Kent Belleği Arşivi’nde yer alan geçmişe ait fotoğraf ve kartpostallar yer aldı.

Ziyaretçiler, geçmişin izlerini taşıyan arşiv görüntüleriyle kentin tarihine ışık tutma fırsatı buldu. Bu sayede Bilecik’in kültürel hafızasına tanıklık ettiler.

Bilecik Kent Konseyi yetkilileri, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bilecik’te tarihi fotoğraf sergisi 2

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf Tarih Bilecik sergi
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