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Bilecik'te yangın tehdidi mermer fabrikasında başladı

Bilecik'te bir mermer fabrikasında başlayan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmaları yapıyor.

Bilecik'te yangın tehdidi mermer fabrikasında başladı

Bilecik’te bir mermer fabrikasının bahçesinde yangın başladı. Yangın, Bilecik-Osmaneli-Sakarya kara yolu üzerindeki Gülümbe rampalarında çıktı.

Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın fabrikanın bahçesinde oluştu. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

Bu durumda Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri devreye girdi.

Alevler, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları ise hâlâ devam ediyor.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bilecik orman İtfaiye
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