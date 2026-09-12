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Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı: "Ne yazıyor burada?"

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Devrim Karadağ

Kadıköy'de trafikte tartıştığı bir kişiye saldıran adam cebinden çıkarıp kimliğini gösterdi. "Ne yazıyor burada?" diyen adam sürücüye yumruk attı. O anlara ait görüntülerin yayılması üzerine sosyal medya kullanıcıları emniyet birimlerini etiketleyerek şahsın yakalanması için çağrıda bulundu.

İstanbul'daki trafikte iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen şahıs, cebinden bir kimlik çıkardı.

"NE YAZIYOR BURADA?" DİYEREK YUMRUK ATTI

Sosyal medyada Asayiş Berkemal isimli hesabın paylaştığı görüntülerde; kimliği karşı tarafa gösteren saldırgan, "Ne yazıyor burada?" diye bağırdıktan hemen sonra diğer sürücüye yumruk attı.

O ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

O anlar saldırıya uğrayan sürücü tarafından anbean kayıt altına alındı.

Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı: "Ne yazıyor burada?" 1

EMNİYET VE BAKANLIĞA ÇAĞRI

Kadıköy'deki olay anına ilişkin görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Görüntüyü izleyen vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İçişleri Bakanlığı'nın resmi hesaplarını etiketleyerek, kural tanımaz şahıs hakkında adli ve idari işlemlerin derhal başlatılması yönünde çağrıda bulundu.
Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı: "Ne yazıyor burada?" 2

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy kavga
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