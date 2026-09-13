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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Darbeler dönemi kapandı" mesajı: "Bir daha açılmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'de darbeler dönemi kapandı" mesajı dikkat çekti. Erdoğan, "Bir daha açılmasına millet müsaade etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Darbeler dönemi kapandı" mesajı: "Bir daha açılmayacak"
Mehmet Hazar Gönüllü

Samsun Şehir Hastanesi hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hastanenin açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan "Darbeler dönemi kapandı" mesajı: "Bir daha açılmayacak" 1

"SAMSUN, 'SAĞLIK ŞEHRİ' UNVANINI DA ALACAK"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kesitler şu şekilde:

  • Samsun'a yeni yatırımlarla gelmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Samsun Şehir Hastanesi depreme karşı her türlü dayanıklılığa sahip. 1458 yatak kapasitesi ve 40 ameliyathanesi bulunuyor. Hastane bölgenin sağlık üssü olarak hizmet verecek. Samsun, vasıflarına "sağlık şehri" unvanını da ekleyecek.
  • Samsun'da uzman hekim sayımızı 4 katına, toplam hekim sayımızı 3 katına çıkardık. Samsun'un toplam yatak kapasitesi 5 bin 415'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan "Darbeler dönemi kapandı" mesajı: "Bir daha açılmayacak" 2

"ELEŞTİRİLERE İYİ Kİ KULAK ASMAMIŞIZ"

  • Muhalefet "Bu hastanelere ne gerek var" dedi. Hiçbir şey bulamadıklarında ise hastanelerimizi "büyük" diye eleştirdiler. "Ne gerek var" dedikleri şehir hastaneleri, yüzyılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar üstlendi. Eleştirilere iyi ki kulak asmamışız.

"DARBELER DÖNEMİ AÇILMAMAK ÜZERE KAPANDI"

  • Enerjimizi tüketen sorunların başında 12 Eylül darbesi var. Türkiye'de darbeler dönemi artık kapandı. Bir daha açılmasına millet müsaade etmeyecek.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan "Darbeler dönemi kapandı" mesajı: "Bir daha açılmayacak" 3
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Anahtar Kelimeler:
Samsun Recep Tayyip Erdoğan Şehir hastanesi
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Allah’ım Sen Konuyu Biliyorsun Çok Amin 🙏🏻
Ne desem ki buna...
eline emeğine sağlık hizmetlerin için sana minnettarız ama artık bıraksan diyoruz Hakan fidan bekliyor seçim gelmeden devret
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