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Tekirdağ'da minibüs tıra çarptı: 1 ölü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tıra çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da minibüs tıra çarptı: 1 ölü

TEM Otoyolu Çorlu gişeleri mevkisinde S.T. idaresindeki minibüs, emniyet şeridine yanaşmaya çalıştığı iddia edilen N.A. yönetimindeki tıra çarptı.

Tır sürücüsünün ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüsteki Muhammet K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü S.T, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammet K'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Tır Minibüs
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