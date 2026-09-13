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Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'ya cezaları böyle tebliğ edilmiş! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı

12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümünde ortaya çıkan görüntüler gündem oldu. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'ya müebbet hapis cezasının tebliğ edildiği anlar sosyal medyada ses getirdi.

Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'ya cezaları böyle tebliğ edilmiş! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı

12 Eylül 1980 sabahı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in radyodan okuduğu bildiriyle Türkiye'de darbe gerçekleşmişti. 4 Nisan 2012'de darbenin yargılanmasına ilişkin dava sonucunda Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DAVADAN YENİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEMDE

Davayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ya cezaları böyle tebliğ edilmiş! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı 1

EVREN VE ŞAHİNKAYA'YA CEZALARI BÖYLE TEBLİĞ EDİLDİ

Görüntülerde hasta yatağındaki Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının tebliğ edildiği anlar yer alıyor.

Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ya cezaları böyle tebliğ edilmiş! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı 2

12 Eylül'ün yıl dönümüyle birlikte ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kenan Evren darbe müebbet hapis
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