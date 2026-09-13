Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'ya cezaları böyle tebliğ edilmiş! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı

12 Eylül 1980 sabahı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in radyodan okuduğu bildiriyle Türkiye'de darbe gerçekleşmişti. 4 Nisan 2012'de darbenin yargılanmasına ilişkin dava sonucunda Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Davayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde hasta yatağındaki Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının tebliğ edildiği anlar yer alıyor.
12 Eylül'ün yıl dönümüyle birlikte ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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