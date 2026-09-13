Son seçim anketi yayınlandı! AK Parti açık ara farkla birinci... İlk beşteki 3 partinin oyu neredeyse aynı

ORC Araştırma 9-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. 26 ilde 2 bin 450 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ YÜZDE 35.2 İLE BİRİNCİ SIRADA

Ankette AK Parti yüzde 35.2 ile birinci sırada yer alıyor. Yeni Parti yüzde 19.4 ile ikinci sırada bulunurken, CHP yüzde 8.5 ile üçüncü sırada.

DEM Parti yüzde 8.4 ile dördüncü, MHP ise yüzde 8.2 ile beşinci sırada. İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 6.5 oldu.

Sırasıyla; Büyük Birlik Partisi yüzde 3.5, Zafer Partisi yüzde 3.2, Saddet Partisi yüzde 2.3, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.1 oy aldı. Diğer partilerin toplamı ise yüzde 2.7'ye tekabül etti.

İLK 5'TEKİ 3 PARTİNİN OYU NEREDEYSE AYNI

Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri ise CHP, DEM Parti ve MHP'nin oy oranı oldu. İlk beşte bulunan bu 3 partinin oyu neredeyse başa baş ölçüldü. Sırasıyla; CHP yüzde 8.5, DEM Parti yüzde 8.4 ve MHP yüzde 8.2 oy aldı. 3 partinin oy oranındaki yakınlık göze çarptı.