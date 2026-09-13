"Müstehcen paylaşımlar" ihbarı harekete geçirdi: KAOS GL'ye operasyon! Mersin'de de 50 kişi yakalandı

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği’nin (KAOS GL) internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında çocukların erişimine açık müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığı yönünde ihbar yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine soruşturma başlatıldı.

26 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

MERSİN'DE "AİLEM GÜVENDE" OPERASYONU: 50 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan Mersin’deki müstehcenlik ve fuhuş operasyonunda 50 şüpheli yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından müstehcenlik ve fuhuşla ilgili çalışma yapıldı. Çalışma sonrasında Mersin genelinde birçok adres belirlenerek eş zamanlı ’Ailem Güvende’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda 50 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülerek adli işlemlerine başlandı. Silah ve çeşitli suç unsurlarının da çıktığı şüpheliler hakkında ’müstehcen içerik üretme, gayri ahlaki fuhuş, fuhuş için yer temin etme’ gibi birçok suçtan ifadelerinin alınarak önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Operasyonla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.