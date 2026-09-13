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Mersin Limanı'nda dev operasyon! Geminin altına gizlemişler; 350 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Melih Kadir Yılmaz

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mersin Limanı'nda 350 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin Güney Amerika'dan geldiği değerlendirilirken, operasyon sonucu 9 kişi yakalandı. Uyuşturucunun geminin altına gizlendiği tespit edildi. Yakalanan uyuşturucu maddenin değerinin ise 1.5 milyar TL olduğu belitildi. İşte tüm detaylar...

Türkiye'nin uyuşturucuya karşı başlattığı mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu uyuşturucu tacirlerine büyük bir darbe vuruldu.

MERSİN LİMANI'NDA 350 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda Mersin Limanı'nda 350 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin Limanı nda dev operasyon! Geminin altına gizlemişler; 350 kilo uyuşturucu ele geçirildi 1

GEMİ BREZİLYA'DAN HAREKET ETTİ! 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Brezilya'dan hareket ettiği belirlenen kuru yük gemisinin gövde alt kısmında dalgıç marifetiyle uyuşturucu maddeleri çıkaracağı tespit edilen toplam 9 şüpheli de yakalandı.

KOLİLERİN İÇİNDE TAM 260 PAKET BULUNDU

Gemide yapılan geniş çaplı aramada, geminin dış alt gövdesinin motorun soğutma suyu (Kinistin) bölümünde zulalanmış vaziyette; 12 büyük koli 260 paket içerisinde 325 kg uyuşturucu madde, dalış ekipmanları ve sualtı deniz scooterı malzemeleri ele geçirildi.

Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddenin değerinin ise 1.5 milyar TL olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin uyuşturucu
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